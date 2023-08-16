رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف  بالبحيرة.

قامت الوحدة المحلية بمدينة بالدلنجات بحملة مكثفة لازالة إحتلال البائعين واصحاب المحلات لحرم الشوارع والذى يؤدى الى صعوبة للمرور للمواطنيين والسيارت وبناء على ذلك

كلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات احمد جبيل نائب رئيس مركز الدلنجات و عصام بركات مدير قسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدلنجات وأسفرت الحملة عن ازالة ١٤٠ اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" من شوارع المدينة

وبجوار المدارس كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية كما تم التاكيد علي اصحاب المحلات عدم التعدي علي حرم الطريق

كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات

كما اكد اللواء رئيس مركز ومدينة الدلنجات علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات

وفى ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين،

وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 3054 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 1917 حالة بإيتاي البارود، 622 حالة بدمنهور، 104 حالة بكفر الدوار، ، 235 الدلنجات، 91 حالة برشيد، 85حالة بأبو حمص

هذا وقد شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين