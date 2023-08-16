الجنيه الإسترليني يحقق أكبر مكاسب له في أسبوعين

شهد سعر الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس، ليحقق أكبر مكاسب في يوم واحد في نحو أسبوعين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي البريطاني ظل مرتفعًا في يوليو، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر مع تصاعد المخاوف من تباطؤ متزايد في النمو.

ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات نحو 0.3% إلى 1.2747 دولار، متجهًّا لتسجيل أكبر قفزة في يوم واحد منذ السابع من أغسطس.

ظل التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن قراءة يونيو وجاء أعلى من توقعات قراءة 6.8% في استطلاع لرويترز.

في آسيا، انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذْ هبط إلى 7.2989 و7.3379 للدولار على الترتيب.

أدت البيانات الصينية الضعيفة في البداية لتراجع الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة بديلًا سائلًا لليوان، إذ وصل إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر.

أما الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض أيضًا إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 0.5932 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، فقد انتعش بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، ليتداول أعلى بنسبة 0.6% عند 0.5984 دولار.

تراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 103.02، لكنه لم يبتعد عن ذروة شهر التي سجَّلها، الإثنين، وذلك بفضل ارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات أمريكية قوية، وزاد اليورو 0.2% إلى 1.0924 دولار.

نزل الين ووصل إلى المستوى الرئيسي 145 مقابل الدولار لأربع جلسات متتالية، وهو ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للدولار من قبل السلطات اليابانية في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه:

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجَّلتْ أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.