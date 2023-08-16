الزمالك يتقدم على عين التوتة الجزائري بالشوط الأول بالبطولة العربية لكرة اليد

أنهى فريق كرة اليد بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام فريق عين التوتة الجزائري بالتقدم بنتيجة 18 – 13 في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد فريق يد الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب فرق الهدى السعودي والعربي الكويتي و وفاق عين التوتة الجزائري و الشعلة اليمني.

بداية الأزمة

وكان فريق يد الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة حتى اللحظات الأخيرة بعدما كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن استحالة مشاركة الزمالك في البطولة قبل سداد المديونات المتأخرة والمقدرة بما يقرب من 22 مليون جنيه مصري قبل الاتفاق على جدولة المستحقات ثم ظهرت أزمة مستحقات الثنائي ماتيو جارالدا المدير الفني السابق وجيمس باركر المحترف السابق، لتسابق إدارة الزمالك الزمن و تعلن عن حل تلك الأزمات ليسافر الفريق إلى السعودية فجر اليوم وقبل أول لقاء له في البطولة بساعات.

تجديد تعاقد أحمد الأحمر

و نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء بعدما عقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميا.

و أكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد على أهمية تواجده مع الفريق خاصة أنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

ضم إبراهيم العربى على سبيل الإعارة

وأعلن مسئولو نادى الزمالك قبل ساعات من انطلاق البطولة عن ضم اللاعب ابراهيم العربي الجناح الأيمن لنادي هليوبوليس لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم الفريق في البطولة العربية بسبب غياب أكرم يسري بسبب الإصابة.

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