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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محطة الضبعة طفرة نوعية في مصادر الطاقة

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أهمية إنشاء محطة الضبعة النووية ودورها في توفير الطاقة، قائلا: "الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة مواردها بجميع الاتجاهات، حيث اتجهت فى التنمية فى سيناء والساحل الشمالى الغربى، وملف الطاقة النظيفة".

وأوضح محمد البهواشي، أن محور الطاقة النظيفة يتمثل فى محور الضبعة الطاقة النووية النظيفة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها وخلق حالة من التكامل بين القطاعات الكهربائية بالكامل.

محطة الضبعة النووية

 وأضاف أن مصر اليوم تنقل إلى الهيدروجين الأخضر لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى وانتقلنا لمرحلة التصدير والاكتفاء الذاتى.

تابع محمد البهواشى، أن الهيدروجين الأخضر هو أحدث عناصر الطاقة، ومحطة الضبعة تعد طفرة نوعية فى تنوع مصادر الطاقة المصرية، وما نشهده فى الساحل الشمالى هو تسليط الضوء على فرص استثمارية غير محدودة.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

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