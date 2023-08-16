البرنامج الصيفي للأطفال يواصل رسالته في محافظات الجمهورية

أقيمت فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال الثلاثاء ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣م وسط إقبال كثيف من الأطفال والنشء، وذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لتكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق الإيمان بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية.

جدير بالذكر أن البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

محافظات مصر تتحدث عن "فضائل الاستغفار"

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي (أسبوع الفضائل) في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء 15 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "فضائل الاستغفار"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الاستغفار باب عظيم من أبواب الفضل، وهو درجة من درجات الإيمان بالله (عز وجل)، فمن يلجأ إلى الله تائبًا مستغفرًا فإنما يعلم أن له ربًا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، ويعلم أن هناك يومًا يقف الخلق فيه بين يدي الله (عز وجل): "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ"، فالاستغفار يندرج على سلم الإيمان بالله واليوم الآخر، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة (عز وجل): "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ، فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، اعْمَلْ ما شِئْتَ فقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، قالَ عبدُ الأعْلَى: لا أَدْرِي أَقالَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: اعْمَلْ ما شِئْتَ"، وأن الاستغفار باب من أبواب التوبة، والتوبة التامة تكون بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم والحقوق إلى أصحابها.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها).

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إبراهيم الدسوقي تلة.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام أبو صقل.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزيادي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسن الشاذلي.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العظيم.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرمل بسيوة.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخزان.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي يوسف تلوانه.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العابد قطور.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد رقي الإسلام.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الميدان.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زمزم.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج تمام.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام علي بن أبي طالب.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد العزيز الجزار.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المؤسسة الإسلامية.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور طيبة.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه).