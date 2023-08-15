الضويني ووزيري الأوقاف والثقافة يفتتحون معرض مسابقة مواهب وقدرات الأزهر

افتتح فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من السفراء وقيادات الأزهر، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث تحت شعار "إبداع وتميز"، قبل افتتاح فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة"مواهب وقدرات" للموسم الثالث.



أكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، مؤكدا أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرا لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادا كاملا في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.

الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب



من جانبها أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مشيدة بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وضم المعرض لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة بأنواعهم والأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.



دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. بحضور فضيلة أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات».



تهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

