وزيرة الثقافة تُكرم الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"‏

أكدت أن الوزارة تقدم أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم ‏‏(١٥ عامًا)"، ‏الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور ‏هشام عزمي، أمين عام ‏المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، ‏رئيس المركز القومي لثقافة الطفل‎.‎

تقدم أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين



وهنأت وزيرة الثقافة، الطالبة حبيبة، على حصولها على هذه الجائزة العالمية، ‏وحثتها على ‏الاستمرار في الإبداع والتميز، وأكدت أن الوزارة تقدم كل أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع ‏والتنوير في ‏مصر‎.‎

وأضافت وزيرة الثقافة أن رعاية الموهوبين والمبدعين هو أحد محاور عمل ‏الوزارة، وفق ‏رؤية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030‏‎" ‎، وتحرص ‏الوزارة على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا سواءً الملتحقين منهم بالمركز القومي ‏لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي ‏تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.‎ ‎



يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب، ‏هي إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، ‏واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث ‏سنوات، وتطورت إبداعاتها بسرعة ‏كبيرة، كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان ‏آخرها مسابقة "مهرجان ‏اليابان الدولي للفنون"، حيث تم دعوتها للسفر لليابان، كما فازت ‏بالمركز ‏الثالث على مستوى إفريقيا في مسابقة "حلمي"، التي أقامتها السفارة الصينية ‏على ‏مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة، وفازت بمسابقة "سفير ‏الثقافة الصغير"، ‏وحصلت على لقب "سفير الثقافة الصغير" بدولة الصين، ‏وذلك بعد منافسة قوية، حيث تم ‏دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من ‏المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.‏

بروتوكول تعاون

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية "EUNIC"، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "دوائر الإبداع.. كريتيف سيركيلز"، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية، هو خطوة جادة لها مخرجات على أرض الواقع فى دعم الصناعات الثقافية ، وتهيئة البيئة الممكنة للإبداع والتميز، وتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الثقافي للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً من خلال سعي الوزارة إلي الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في المجال الثقافي".

وأضافت وزيرة الثقافة: "يعتبر هذا التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، فى مشروع دوائر الإبداع "creative circle"، نافذة لتشجيع المناخ العام للاقتصاد الإبداعي في مصر، وخلق فرص عمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة عبر تقديم الأعمال التدريبية والمالية الملائمة لمديري الفنون والثقافة وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب فى القطاع الثقافي بشقيه الحكومي والأهلي".

وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، "يأتي هذا التعاون انطلاقا من الدور الأصيل للمجلس بوصفه العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر، من خلال لجانه وآلياته المختلفة، وفى إطار العمل الدائم والمستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة فى اتصالها بخطة التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030، وبالأهداف الأممية، والتى تضمنت دعم الصناعات الثقافية كهدف استراتيجى".

وأوضح عزمي أن المجلس يثمن الجهود المبذولة من اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية خلال السنوات الماضية فى مجال دعم الصناعات الإبداعية والثقافية وأصحاب المشاريع الثقافية الصغيرة في مصر، ويعتبر أن تعاوننا فى هذا المجال تتويج لتلك الجهود، وإضافة مهمة للجهتين تخدم أهدافهما وتعظم مردودها فى هذا المجال.