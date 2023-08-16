منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بباريس

يشارك منتخب مصر للقوس والسهم في المرحلة الرابعة لبطولة كأس العالم بباريس والتي ستنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى يوم 20 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الثلاثي شريف أشرف وماجد دميان وليندا شرف، وتشهد البطولة مشاركة 380 لاعبا ولاعبة يمثلون 58 دولة مختلفة.

ويقيم الثلاثي خارج مصر ، حيث يتواجد شريف أشرف في ألمانيا، في حين يقيم كل من ماجد دميان وليندا شرف في استراليا، وخاض اللاعبون التدريب الرسمي أمس الثلاثاء قبل انطلاق المنافسات الرسمية اليوم بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتعد البطولة فرصة لثلاثي المنتخب المصري للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات في ظل مشاركة لاعبين يمثلون 58 دولة مختلفة.

منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للقوس والسهم بألمانيا

وكان المنتخب المصرى للقوس و السهم قد شارك فى بطولة العالم ببرلين فى ألمانيا والتي انطلقت منافساتها يوم ٣١ يوليو الماضي واستمرت حتى يوم ٦ اغسطس وذلك ضمن مرحلة الإعداد لخوض البطولة الأفريقية المقرر اقامتها فى تونس نوفمبر ٢٠٢٣ والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

وضمت بعثة المنتخب المشاركة في البطولة كل من يوسف طلبه وعلي عبد البر وبهاء عمرو وندى عزام ورنا ممدوح وأحمد فخري، ويتولى تدريب المنتخب ماجد محيي في حين يترأس البعثة خالد محرز أمين الصندوق بالاتحاد المصري للقوس والسهم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها بطولة العالم للقوس والسهم في ألمانيا، ويشارك في النسخة الحالية 534 لاعبا يمثلون 80 دولة.