أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالمزرعة

أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية للبلدي والمستورد تبايناً، إذ سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو، ورغم حالة الإرتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لاسيما اللحوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء

اللحوم

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 140 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 137 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 125 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.