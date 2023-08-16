الأرصاد: "استمرار تحسن الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية" (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إنَّ هناك استمرارًا في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية، إذْ نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي دائمًا يكون مصحوبًا بكتل هوائية شمالية مقبلة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط".

اقرأ أيضًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة.. احذر ارتفاع في نسب الرطوبة

امتداد منخفض جوي:

أضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وخصوصًا في فترة الصباح لتحجب جزءًا من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجة الحرارة العظمي:

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في الظل والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية”.

