تنسيق الجامعات 2023 .. طريقة التسجيل في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023، خاصة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 والذي يستمر حتى السبت المقبل.

طريقة التقديم لتنسيق المرحلة الثانية

الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنا

النقر على خدمات تنسيق الثانوية العامة

إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة

كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة

كتابة بيانات الطالب الأساسية.

اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي

النقر على التالي بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

النقر على كلمة تسجيل وطباعة الاستمارة

الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان

تجدر الإشارة إلى أنه الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.

الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.