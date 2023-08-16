عاجل
احصائيات مرعبة عن المدخنين في مصر وحصيلة الإنفاق على السجائر في العام الواحد ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب مصدر لـ “أ ش أ”: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اللوبيا بــ 20 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضراوات وبالمنيا

أسواق بيع الخضروات
أسواق بيع الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء  ، استقرارا  في اسعار البيع والشراء ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة ، حيث تراوح سعر اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو .

وسجل سعر البامية بــ 20 جنيها للكيلو، والطماطم بــ 15  جنيهًا  للكيلو ، واستقر سجل البطاطس بــ 10 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو  ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس بــ   40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو بــ  25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 لــ 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .