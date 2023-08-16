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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار البيض صباح اليوم الأربعاء

البيض
البيض

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية والمزرعة استقرارًا، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 104 جنيهات، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 106 جنيهات.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاربعاء من المزرعة، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لاسيما البيض، الذي ارتفع مؤشرات بحث جوجل به هذه الايام لاهتمام المواطنين بالقيمة الغذائية له حيث يستخدم في استخدامات كثيرة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 104 جنيات، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 119 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة 

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 104 جنيهات.

 

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 106 جنيهات.

 

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 119 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

 

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

 

 

 

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