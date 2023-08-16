أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحي جديد

أعلنت أوكرانيا، مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد.

حبوب أوكرانيا:

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي: "ارتفاع محصول حبوب أوكرانيا لــ55 مليون طن خلال 2023”، موضحًا: حبوب أوكرانيا تتراوح ما بين 50 و55 مليون طن هذا العام، مُقارنة بـ53 مليون طن في 2022.

محصول حبوب أوكرانيا:

أرجع تاراس فيسوتسكي، هذه الزيادة إلى ارتفاع محصول الحبوب بشكل فاق التوقعات، ومنذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب، في 17 يوليو الماضي.

شنَّت روسيا موجة من الهجمات على إمدادات الحبوب في المدن الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية؛ ما أدى إلى القضاء على 60 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 270 ألف شخص لمدة عام.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر سكاي نيوز العربية.