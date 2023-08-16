حبس متهم بمحاولة تهريب 200 قرص مُخدر عبر مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة، حبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، تمكنت ضبط راكب مصرى بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

البداية كانت اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لأى شئ مخالف، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا تم ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 200 قرص.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عنلى 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.