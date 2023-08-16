ميناء الأدبية يستقبل سفينتي مثقلات على متنهما 121 طردا

لمجمع التفحيم الجديد بالسويس



أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية سفينة المثقلات (MICK) التي ترفع علم أنتيجو، القادمة من إسبانيا؛ لتفريغ 72 طردًا يشمل برج التقطير الرئيسي لوحدة التفحيم بقطر 4.4 أمتار وارتفاع 60 مترًا ويبلغ وزنه 229 طن، وبرج التبريد (quech) قطر 5 أمتار وارتفاع 30 مترًا ويبلغ وزنه 90 طنًّا، ومستلزماتهما ضمن أبراج الوحدة 12 لمجمع التفحيم، بعد انتهاء شركة IDESA الإسبانية من أعمال التصنيع والشحن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول وذلك استكمالاً لتنفيذ مشروع مجمع التفحيم الجديد لشركتي قطاع البترول إنبي وبتروجت.

وأضاف البيان أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل كذلك سفينة المثقلات (KONG QUE SONG) القادمة من تركيا؛ لتفريغ 49 طردًا تشمل 354 طن هياكل معدنية ومهيئات لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، وتهدف هذه المهيئات لمعالجة وإنتاج البوتاجاز بمواصفات عالمية باستخدام أحدث التقنيات لإستخراج طاقة إنتاجية 210 طن في اليوم؛ لتوفير بعض من طلبات السوق المحلي والحد من الاستيراد.

هذا وقد قامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لاستقبال الطردين وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف وحتى الخروج الآمن للطردين من الميناء بالتنسيق مع شركة النقل (نوسكو)، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء متجهةً إلى شركة السويس لتصنيع البترول.