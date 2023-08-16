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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. يولي أصحاب المعاشات اهتمامًا كبيرًا بالموعد المحدد لصرف معاشات شهر سبتمبر، بغية التمكن من الصرف وشراء مستلزماتهم.

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صرف معاشات شهر سبتمبر 

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 يوم 1 سبتمبر 2023، الاجتماعية في الأماكن التي حددتها الوزارة الصرف.

 أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 203

ويمكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، من فروع بنك ناصر الاجتماعي، و ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، ومحافظ الهواتف المحمولة والبريد المصري، والبنوك التجارية، ومنافذ شركة فورى.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

-الشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي 1 سبتمبر و2 سبتمبر 2023.

-الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي 3 سبتمبر و5 سبتمبر 2023.

-الشريحة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي 6 سبتمبر و7 سبتمبر 2023.

وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق آخر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

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