تم تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك بتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وهذا بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة بتنظيم هذه الفعاليات.

وتضمنت هذه الفعاليات ورشة فنية لا للإرهاب من تدريب الفنانة مريان ناجى، والتي أقيمت في مكتبة قلوصنا الثقافية. استهدفت الورشة الشباب والشابات من جميع الأعمار لنشر قيم التسامح والسلام ونبذ التطرف في المجتمع.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الثقافة المستمرة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية في الصيف، بهدف تنمية المهارات وتعزيز الوعي الثقافي لدى المواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما تساهم هذه الفعاليات في ترسيخ قيم التعايش والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

هذا وقد عبرت الحضور عن ارتياحهم لتنظيم مثل هذه الورش التدريبية التي تساهم في غرس رؤية إيجابية وتحقيق التواصل الثقافي بين شباب المنطقة.وأعربوا عن تطلعهم للمزيد من الفعاليات المشابهة في المستقبل.

في الختام، تستمر وزارة الثقافة في سعيها المستمر لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزّز قدراتهم الإبداعية والفكرية، في بيئة مشبعة بالثقافة والفن.

لا للإرهاب .. ورشة فنية في مكتبة قلوصنا الثقافية

لا للإرهاب .. ورشة فنية في مكتبة قلوصنا الثقافية

لا للإرهاب .. ورشة فنية في مكتبة قلوصنا الثقافية