وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في عائلتين بقرية المندرة التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط ووجود وفيات ومصابين.
هرعت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مواطن يدعى "ع. ا. م"، وعائلة تدعى "ا"، بقرية المندرة التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط. وتمكنت قوات الأمن والشرطة من السيطرة على المشاجرة واحتجاز الطرفين.
أسفرت المشاجرة عن مصرع شخصين، يدعى الأول "ع. خ. ع" والثاني "ح. إ. خ"، كما أصيب 6 أشخاص آخرين. تم نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة المستشفى بتصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الإسعافات الأولية. تم إحضار أوراق المحضر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيقات مستمرة في الواقعة.
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