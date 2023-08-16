أبرز مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية والقنوات الناقلة للمباريات.

وتنشر بوابة الوفد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، حيث نجد العربي في مواجهة جدة والباطن أمام العين.

كما سنتابع نصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي حظي بتغطية ومتابعة جماهيرية رائعة في دورتها الحالية، ونتابع فيها مباراة غاية في القوة بين منتخب إنجلترا ضد منتخب أستراليا، بالإضافة إلى متابعتنا لكأس السوبر الأوروبي 2023، حيث يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ضد إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.



كأس السوبر الأوروبي

مانشستر سيتي - إشبيلية الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية على beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي

هجر - أحد 18:55 بتوقيت مصر والسعودية على السعودية الرياضية

الباطن - العين 19:15 بتوقيت مصر والسعودية على السعودية الرياضية

البكيرية - الصفا 19:15 بتوقيت مصر والسعودية على السعودية الرياضية

العربي - جدة 20:40 بتوقيت مصر والسعودية على السعودية الرياضية

كأس العالم للسيدات - نصف النهائي

أستراليا - إنجلترا 13:00 بتوقيت مصر والسعودية على قناة beIN Sports 1 HD Premium