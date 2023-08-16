مادلين طبر توضح حقيقة تصريحاتها عن عادل إمام

كشفت الفنانة مادلين طبر عن حقيقة تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام، حيث أوضحت أنها مجرد رسالة حب وتقدير.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية منشورًا نصه: «كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته البعض اتخذ من كلمة ما ،سببًا لكي يهاجمني».

وتابعت:«لكن لما الهجوم ؟انها رسالة حب وتقدير للزعيم ومن خلالها رجاء لأسرته بان يظهر علينا في تكريمه».

وأوضحت:«كل الاحترام والتقدير لاي قرار تتخذه اسرته ،لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرماوجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق إلى ما لا أقصده إطلاقً»

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن استيائه الشديد من تصريحات الفنانة مادلين طبر بشأن الزعيم عادل إمام والتي أدلت بها لإحدى الوسائل الإعلامية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: «حابب أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسئوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا واتصلت به من ايام قليلة جدًا».

وتابع: «قالي اهلا يا اشرف، ما تيجي الفيلا أنا كل يوم قاعد، تعالى كل لقمة، واطمن على أسرتي وسألني عليهم بالأسماء ومقفلش إلا لما قالي هتيجي امتى».

