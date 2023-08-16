تحذير من ظواهر جوية الساعات المقبلة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية ، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ظواهر جوية استثنائية الساعات القادمة .

كشفت خرائط الأقمار الصناعية عن سيطرة السحب الركامية على جنوب سيناء ووصول الأمطار المصحوبة بالرعد على مدينتي نويبع ودهب.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد في بيان عاجل لها من استمرار النشاط الرعدي على جنوب سيناء لليوم الثالث على التوالي، حيث يصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس في مصر إلى الأسباب سيطرة منخفض جوى في طبقات الجو العليا، يتمركز جنوب اليونان ترافقه كتلة هوائية معتدلة نسبيا في درجة حرارتها تؤثر على مصر.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية انكماش سيطرة منخفض الهند الموسمى على البلاد خلال الفترة الماضية الذي عمل على رفع درجات الحرارة، لتأتي الانفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، على أغلب الأنحاء، كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.