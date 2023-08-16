7.9 مليار جنيه تمويلات "كونتكت القابضة" وارتفاع الأقساط التأمينية لـ832 مليونا

خلال النصف الأول من عام 2023

أعلنت مجموعة شركات "كونتكت المالية القابضة" أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة ارتفع بنسبة سنوية 55% لتبلغ 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضحت أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة زاد بنسبة 45% إلى 3.8 مليار خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأرجعت "كونتكت" الارتفاع مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل.

وأشارت الشركة أنه قد نتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وكشفت عن ارتفاع اجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 65% ليبلغ 832 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة سنوية بلغت 57% إلى 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023.

وارجعت الشركة في بيان لها اليوم النمو بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 53% إلى 73 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 48% إلى 155 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت " كونتكت " أن إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة ارتفع بنسبة سنوية 83% إلى 212 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 92% ليسجل 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر أفادت "كونتكت "، أن شركة ثروة للتأمين شهدت ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 35% إلى 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 39% ليسجل 361 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في ضوء نجاح الشركة خلال الفترة السابقة في زيادة تواجدها بالسوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

ومن جانبه قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة " أن هذا التفوق المالي يعزز مكانة الشركة في السوق ويعكس ثقة العملاء وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق النجاح في عام 2023.

وأضاف زعتر أن النتائج تعكس كفاءة استراتيجية شركاتنا التي نتبناها لتعزيز النمو وتعظيم قيمتنا.

ووعد زعتر بالاستمرار في العمل بجدية وإتفان لتحقيق المزيد من النجاح.

وأعرب زعتر عن فخره وامتنانه لفريق العمل الذي تميز بالأداء الرائع بالنصف الأول من عام 2023 وما تحقق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مشيرا إلي أن ارتفاع نسب الأرباح يعكس الجهود الجادة والاستراتيجية الفعالة التي تم تنفيذها لتحقيق هذا النجاح. مؤكدا أن هذا التفوق يعزز مكانة شركات المجموعة في السوق.

وكشف زعتر ؛ أن قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل حققا نموًا قويًا ولاسيما تمويل السيارات في ضوء استفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقا السيارات وشاحنات النقل بعد تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في بداية العام.

كما كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة"كونتكت"مواصلة قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وزيادة تواجده في السوق مع إطلاق منتجات جديدة، وهذا يعكس ثقة عملائنا وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق التطور والنمو.