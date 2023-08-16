محافظ جنوب سيناء في ضيافة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

خلال زيارته للعاصمة الإدارية قام خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث استقبله أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسؤولي المركز.

وعقب ذلك أجرى اللواء خالد فودة حواراً مع إدارة النشر الرقمي بالمركز، عن بعض إنجازات محافظة جنوب سيناء وخطط التنمية بالمحافظة، وتطرق للحديث عن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، واستضافة مؤتمر كوب 27 والذي أبهر العالم وحصدت المدينة عدد كبير من الجوائز بعد انتهاء المؤتمر.

كما تناول اللقاء أيضا الحديث عن تطوير مدن المحافظة طورسيناء، وسانت كاترين ودهب، ورأس سدر وباقي المدن.

وفي نهاية اللقاء وعد محافظ جنوب سيناء مركز معلومات مجلس الوزراء بتنظيم لقاء على الأرض لشرح كافة إنجازات المحافظة منذ عام 2014.