كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل جديدة خاصة بمبادرة تسوية التجنيد لأبناء مصر بالخارج، وذلك بعد مطالبات منهم بتقليل المبلغ المطلوب.

وزيرة الهجرة مبادرة تسوية التجنيد استثنائية لمدة شهر

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مبادرة تسوية التجنيد استثنائية لمدة شهر، وبعد هذا المدة ستعود العملية إلى قديمها، وبالتالي هى ليست إلزامية وفي حالة عدم استطاعت ومقدرة البعض على سداس المبلغ المقرر وهو 5 آلاف دولار يستطيع الفرد إنهاء وتسوية موقفه التجنيدي في الإطار المعتاد قديما.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها نقلت كافة المطالب والتعليقات الخاصة بالمبادرة للجهات المعنية، لافته أن الوزارة لم تضع المبلغ الدولاري الخاص بالتسوية التجنيدية، بل الجهات المعنية هي من قامت بوضعه.

ليست إلزامية.. وزيرة الهجرة ترد على تعليقات المغتربون حول تسوية الموقف التجنيدي

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.