حضري دجاج مع الباستا علي الطريقة الإيطالية

دجاج مع الباستا من المطبخ الإيطالي، من اطيب وصفات الباستا التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير دجاج مع الباستا من المطبخ الإيطالي، بخطوات سهلة وسريعة.

دجاج مع الباستا

مقادير دجاج مع الباستا من المطبخ الإيطالي

- صدر الدجاج : 4 قطع (مخليّة من العظام)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للدجاج)

- فلفل أسود : رشّة (طازج / للدجاج)

- دقيق : كوب (كوب صغير / للدجاج)

- بقسماط : كوب (كوب صغير / بقسماط ناعم / للدجاج)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (للدجاج)

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم / للدجاج)

- الزيت : غزير (للقلي)

- الفيتوتشيني : 400 غراماً (أو أي نوع من الـ"باستا")

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة (للباستا)

- الثوم : فصّان (مهروس / للباستا)

- بندورة : 4 حبات (كبيرة الحجم / مُقشّرة ومفرومة / للباستا)

- صلصة طماطم : ملعقة صغيرة (للباستا)

- سكر : رشّة (للباستا)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للباستا)

- فلفل أسود : رشّة (طازج / للباستا)

- ريحان : ملعقة كبيرة (الحيق / طازج ومفروم / للباستا)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة / للتقديم)

دجاج مع الباستا

طريقة التحضير

1. لإعداد الدجاج: تُتبّل صدور الدجاج بالملح والفلفل، ثم تغمس كل شريحة دجاج في الدقيق، ففي البيض المخفوق، وأخيرًا في خليط معدّ من البقسماط والـ"بارميزان". ثمّ، تُترك صدور الدجاج في البرّاد لثلاثين دقيقة.

2. لإعداد الـ"باستا": تُسلق الـ"باستا" في قدر كبيرة حاوية الماء المغلي والمملّح لعشر دقائق، ثمّ تُصفّى.

3. يُسخّن الزيت في قدر على النار، مع الانتباه إلى عدم احتراقه، ثم يُقلّب الثوم المهروس فيها قليلًا، ويُضاف بعدها كلّ من البندورة المفرومة والصلصة والسكّر والملح والفلفل والجبن، مع التقليب لمرّتين. تُغطّى القدر، وتترك على نار هادئة لعشرين دقيقة، ثم تضاف الـ"باستا" المسلوقة والريحان المفروم. ثم ترفع عن النار ويُضاف المزيد من الجبن إليها.

4. طريقة التقديم: يُسخّن زيت القلي في مقلاة، ثمّ تُقلى صدور الدجاج حتى تصبح ذهبيّة اللون، وتُقدّم مع الـ"باستا.