الصوب الزراعية.. مستقبل مصر الآمن من الغذاء

انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تفيد بفشل المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، وتأثر المحاصيل المزروعة .

وعلق قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، على هذه الشائعة، وقال إن مشروع الصوب الزراعية منتشر فى أنحاء مختلفة من الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع يؤتي بثماره وليس كما يردد المشككين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، خلال تصريحات له، أن الأخوان عينوا مندوب مبيعات مستشار للزراعة، معقبا: "قمنا بتطهير الوزارة من عناصر الإخوان".

وتابع وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين: “مصر لن تتعرض لأي أزمة في الأمن الغذائي ولدينا فائض من المحاصيل، وهناك العديد من المشككين الذين يحاولون النيل من المشروعات القومية، ويجب أن لا نسمح لهم بتنفيذ هذع المخططات.

المشروع القومي للصوب الزراعية

مشروع مربح

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية لصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، التي تعتبر مستقبل الغذاء الآمن في مصر، في سد احتياجات المصريين من الخضروات والفواكه.

وأضاف القرش في تصريحات له، أنّ تم إنشاء نحو 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات لزراعة الخضروات والفاكهة الأمر الذي يدل على أنه مشروع مربح بوجه عام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعة وتعطي إنتاجية أعلى بكثير من الزراعات المفتوحة، مردفا: لدينا محطات فرز وتعبية على أعلى مستوى للصوب الزراعية ويتم التحكم في درجات الحرارة داخلها، وزراعة أي محصول في غير موسمه.

المشروع القومي للصوب الزراعية

زيارة المشروع القومي للصوب الزراعية

وجه حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين نقباء المحافظات بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعده محمد نجيب ردا علي المشككين في أكبر مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.

وأضاف ابوصدام، أن توجيهات تاتي من منطلق الخوف من تسرب الشك لقلوب المواطنين ولفضح ادعاءات المشككين من ارض الواقع حفاظا علي وحدة الشعب المصري وبث الامل في عروق المصريين ونقل صوره حقيقيه للانجازات.

ودعا ابوصدام الراغبين في معرفة الحقيقه أن يزور الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بانفسهم علي حجم الإنجازات، لافتا إلي أن المشككين لا يدركون أن نظام الصوب الزراعيه يحتاج من آن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الاغطيه بعد كل موسم زراعي.

وأوضح، أن معظم انواع الخضروات المنزرعه داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول اخر، مشيرا إلي ان الصوب الزراعيه من افضل المشاريع القوميه العملاقة في المجال الزراعي .

وكشف عن فوائد الصوب من خلال الاتي:

-تزيد الانتاج من وحده المساحه خمس أضعاف

-تنتج منتج اعلي جوده من الارض المكشوفه

-توفر في المستلزمات الزراعيه

-تقي النبات من التغيرات المناخيه

-تزيد من الدخل من العملات الاجنبيه وتساهم في عدم انفلات الاسعار