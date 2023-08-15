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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل تدشين شركة لاستثمارات المصريين بالخارج بمبلغ مليار دولار.. فيديو

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج برأس مال مليار دولار.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء الشركة يأتي بناء على طلب المصريين في الخارج.

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وأردفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعنى بكل الطلبات والتحديات الخاصة بالمصريين بالخارج.


ولفتت إلى أن هناك 10 رجال أعمال ناجحين ومتنوعين أعلنوا عن تواجدهم في النواة الأولى لتأسيس الشركة من عدة دول مختلفة مثل كندا وأمريكا وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن مصر تحتضن مقر الشركة وتم الشروع في خطوات التنفيذ.

تذليل العقبات


وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رئيس الوزراء أعلن عن تذليل كل العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين بواسطة الهيئة العليا للاستثمار وبالتعاون مع البنك المركزي.


وأكدت أن هناك 14 مليون مصري موجودين بالخارج تسعى الدولة لإشراكهم في هذه الشركة، موضحة أن هناك اهتمام من المصريين بالخارج في المشروعات القومية.


وأشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن ملكية الشركة وإدارتها ستكون للمستثمرين ورجال الأعمال ولا دخل للدولة بها سوى تقديم الدعم فقط.   


واستطردت أنه بعد انتهاء مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ونجاحها بشكل كبير، هناك مطالبات وتهافت كبير على إعادة فتح المبادرة مرة أخرى.

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