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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نشأت زنفل يشيد بجهود وزارة الهجرة المصرية بمؤتمر المصريين في الخارج نسخته الرابعة

نشأت زنفل
نشأت زنفل

 

اشاد نشات زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي نيويورك بجهود وزارة الهجرة المصرية، على حسن إدارة واستقبال المصريين في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، والتى كانت تتويج لسلسة من المؤتمرات الناجحة على مدار الأعوام السابقة، مشيرا الي ان مؤتمر وزارة الهجرة أصلح عادة واحتفال سنوي يحرص المصري في الخارج على المشاركة والتواجد فيه بصفة دائمة.


وأضاف "زنفل" أن فكرة أن نتجمع ونتقابل ونلتقي جميعا من مختلف دول العالم الجاليات الاتحادات حول العالم، وزيادة حجم علاقتنا نجاح كبير جدا يحسب للجهة الداعية لنا وهي وزارة الهجرة، ناس كتيرة تعرفت بيهم على الجروبات والسوشيال ميديا، وكنت محتاج اتعرف عليهم مباشر أتحدث معهم، كما أن المؤتمر اتاح فرصة اللقاء المباشر مع عدد من الوزراء ذات الصلة بشؤون المصريين بالخارج، والسادة النواب وعدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .


وأردف حديثه قائلا :- شخصيا استمتعت بالحضور والمشاركة في هذا الحدث العظيم، وكنت فخور وسعيد وأنا أشاهد توصيات جلسات الجسر المصري حاضرة بقوة في جلسات المؤتمر، أظن أن المؤتمر في مجمله ناجح، وقدم رسالة في وقت حساس تمر به دولتنا الحبيبة ، وأعاد إلى الواجهة المصريين بالخارج بعد فترة فتور فرضها الغياب والسفر وقلة الفعاليات المرتبطة المصريين بالخارج بسبب ظروف كورونا والتى اعقبها حرب روسيا وأكرنيا، مأكدا على أنه أول مرة يحضر 5 وزراء في مؤتمر المصريين في الخارج برعاية رئاسة الوزراء، جلسات التعليم والتجنيد والداخلية كانت مميزة ينتظرها الجميع من أولياء الأمور العاملون في الخارج.


وأختتم نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي نيويورك حديثه بتوجيه الشكر لمعالي السفيرة سهي جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات المصرية ، المنسق العام للمؤتمر الكاتبة مها هانم سالم، وجميع المسؤلين في مكتب وزارة الهجرة المصرية  على حسن الأستقبال والتنظيم والإدارة ونجاح المؤتمر في نسخته الرابعة، متمنيا أن تتوج النسخة الخامسة بحضور فخامة الرئيس السيسي.

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