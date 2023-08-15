سعر الذهب يتراجع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إذ استفاد الدولار الأمريكي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى نحو 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين.

وتراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل الى نحو 0.4% ليصل إلى مستوى 1937 دولارا للأونصة، بحسب الاسواق العربية.

وحوم الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت أسعار الفضة عند مستوى سعر 22.62 دولار للأونصة، فيما انخفضت أسعار البلاتين بما يصل الى نحو 0.1% ليصل إلى مستوى نحو 900.83 دولار للأونصة.

في حينشهدت أسعار البلاديوم انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 0.6% ليصل إلى مستوى نحو 1262.34 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2250 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2571 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2357 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1928 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1500 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1285 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 964 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 18000 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1906 دولارًا للأوقية.