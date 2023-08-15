النصر يبدأ الاستعداد للتعاون بعد 41 يوم من السفر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر - من الرياض - الاستعداد لمواجهة نادي التعاون في الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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النصر يبدأ الاستعداد للتعاون في الدوري

وعاد نادي النصر للرياض بعد 41 يوم من السفر خارج البلاد وداخلها بعيدًا عن منقطته الأساسية، وخلال تلك الفترة خاض العالمي معسكر في البرتغال وبعده في اليابان ثم العودة للسعودية والمشاركة في البطولة العربية بالطائف، وعاد الفريق في الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء إلى الرياض.

بدأ معسكر النصر في البرتغال يوم 6 من شهر يوليو الماضي، وعاد اليوم 15 أغسطس إلى الرياض في فترة لعب خلالها 13 مباراة ما بين ودية في البرتغال واليابان، ثم خوض مواجهات البطولة العربية التي توج بها، والآن خاض بمدينة الدمام أول مواجهات دوري روشن.

منح لويس كاسترو لاعبي نادي النصر راحة سلبية اليوم الثلاثاء، على أن يعود اللاعبين للمران الجماعي بداية من غدًا الأربعاء للاستعداد لمواجهة التعاون المقبلة في الجولة الثانية.

من المقرر ان تقام مباراة النصر والتعاون يوم الجمعة المقبل 18 لشهر أغسطس الجاري، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.