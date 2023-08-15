لاعبو الدوري السعودي على رادار أندية أوروبا

تعاقدت أندية الدوري السعودي مع عدد كبير من اللاعبين الكبار على مستوى العالم بالتحديد من الدوريات الخمسة الكبرى، والذي جعل دوري روشن تحت أنظار العالم خلال فترة قصيرة لم تتعدي الستة أشهر منذ التعاقد مع رونالدو في انتقالات يناير الماضي وحتى بداية الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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شهدت السنوات الماضية مرحلة خططيه باستقطاب النجوم العالمية لـ الدوري السعودي، والذي كان الهدف منه ليكون من بين الدوريات الكبرى حول العالم واكتساب اللاعبين المحليين الخبرات ووجود اهتمام عالمي بنقل مباريات الأندية، بالإضافة إلى تسهيل عملية استقبال المحافل الدولية والعالمية على الأراضي السعودية، وصولًا إلى خروج عد من اللاعبين الصغار بفكر كروي حديث ومتطور.

الأندية الاوروبية تضع عينها على لاعبي الدوري السعودي

من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة وضع الأندية الاوروبية عينها على لاعبي الدوري السعودي للتعاقد معهم وهي المرحلة الأخيره من خطة المملكة لظهور دوري قوي قادر على تصدير المواهب للأندية حول العالم، وانتقال اللاعبين منه لأندية أخرى عكس ما يحدث الآن بالاستقطاب.

يتواجد في الدوري السعودي للمحترفين أكثر من 50 لاعب أجنبي ما بين عربي وأفريقي وآسيوي وأوروبي وغيرهم، والذي يؤكد نجاح الخطوة الأولى من خطة المملكة.