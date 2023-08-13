باستا الدجاج والبازيلا الصحية بخطوات سهلة وسريعة

باستا الدجاج والبازيلا، من اطيب وصفات الباستا التي يمكن صنعها، بإضافة نكهة مميزة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير باستا الدجاج والبازيلا، وجبة شهية وخفيفة.

باستا الدجاج والبازيلا

مقادير باستا الدجاج والبازيلا

- فيليه دجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- الباستا : عبوة (النوع المفضل لديك)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- حليب : كوب

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة ترياكي : ملعقتان كبيرتان

باستا الدجاج والبازيلا



طريقة التحضير

1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

2. سخني زيت الزيتون بمقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي الدجاج حتى يتحمر ثم أزيليه وضعيه جانبا في طبق.

3. أضيفي البازيلا المجمدة والبصل والثوم لنفس المقلاة وقلبي لمدة دقيقة.

4. اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واحتفظي بكوب من ماء سلق الباستا.

5. اخلطي ماء سلق الباستا مع الحليب وصلصة التيرياكي في قدر واسع حتى يبدأ بالغليان.

6. أضيفي الدجاج والبازيلا والثوم والبصل المقلب والباستا المسلوقة واتركي المزيج على النار لمدة 6 دقائق.

7. اسكبي في أطباق التقديم وقدميه ساخنا.