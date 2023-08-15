أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، فنى مصاعد للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة أسلاك نحاسية من داخل عقار بالمقطم في القاهرة.

إحالة فنى مصاعد للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أسلاك نحاسية من عقار بالمقطم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ( فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية) وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك - قصافة - مفتاح مصعد)، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعافبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.

وقررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه لجلسة 22 أغسطس المقبل لحضور المحامى الأصيل لأحد المتهمين.

وكشف طلعت الشريف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.