نسرين طافش بالأبيض تهنئ بنت شقيقتها على التخرج

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بأحدث إطلالاتها كعادتها لتكن دائمة التواصل معهم بادق تفاصيل حياتها لتتصدر عناوين المواقع والصحف الاخبارية بين حين لآخر، وهذا ما فعلته عند تهنئة بنت شقيقتها على التخرج.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان مجسم مكشكش، ينتمي لقصة الـ v، صمم من قماش اللاميه باللون الأبيض المزين بالزهور من الأمام، فيما انتعلت صندلًا كعب عال.

واختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع لون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " العائلة هي السند و المحبة و لمة العيلة و الاصحاب غير بلحظات الفرح اللي بتدوم بالقلب و بتنعش الروح ".

وتابعت: " بس المهمة المستحيلة انك تجمع ٣٠ شخص بصورة وحدة و ما يكون حدى مغمض او عم يحكي و فاتح تمو او عامل قرون فوق راس الي قدامو و آخر صورة خير دليل على التعب بعد كذا محاولة لزبطت بالاخير، الصور من حفل تخرج لونا القمر بنت اختي".

نسرين طافش

نسرين طافش من مواليد 15 فبراير 1982 ؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا.

حياتها

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

دخولها لمجال الغناء

منذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، وفي عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

يذكر أن التكهنات والشائعات عن انفصال نسرين طافش قد انتشرت بعد شهرين فقط من زواجها من شريف، بسبب حذف نسرين لصورها مع زوجها بشكل مفاجئ من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما ألغت متابعته على إنستغرام، لاحقا حسمت نسرين الجدل حول انفصالها وظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستغرام وهي ترقص مع شريف على أنغام الأغنية الفرنسية "أمامك" في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن وآخر العنقود كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.