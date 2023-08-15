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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالمدينة الشبابية ببورسعيد

وزارة الرياضة تطلق فعاليات الفوج الرابع من معسكر"صّقُلَ سفراء مشواري"

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، المعسكر الأول لصقل سفراء مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" اسيو ، الدقهلية، القليوبية"، خلال الفترة من ( ١٣-١٧ ) اغسطس الجاري، بالمدينة الشبابيةببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعه من المهارات الحياتية الجديدة لزيادة صقلهم ومهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين"TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء "مشواري"يتم تنفيذه للنشء في المرحلة العمرية من سن (١٠-١٤)، ويضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي  والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).