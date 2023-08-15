وزارة الرياضة تطلق فعاليات الفوج الرابع من معسكر"صّقُلَ سفراء مشواري"

بالمدينة الشبابية ببورسعيد

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، المعسكر الأول لصقل سفراء مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" اسيو ، الدقهلية، القليوبية"، خلال الفترة من ( ١٣-١٧ ) اغسطس الجاري، بالمدينة الشبابيةببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعه من المهارات الحياتية الجديدة لزيادة صقلهم ومهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين"TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء "مشواري"يتم تنفيذه للنشء في المرحلة العمرية من سن (١٠-١٤)، ويضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).