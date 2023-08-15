ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل جاره، لسرقة شقته في الطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

القبض على المتهم بقتل جاره لسرقة شقته في الطالبية

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته لسرقة شقته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وفي واقعة اخري ، أصيب شخص فى حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

معاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية

وفي وقت مسبق قام رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه