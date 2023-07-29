انتهاء أعمال إصلاح كسر ماسورة 1500 مم بمنطقة أرض البحر في الطالبية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية في الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بأحد خطوط مياه الشرب قطر 1500 مم بمنطقة أرض البحر نهاية الطريق السياحى مع الطريق الدائرى نطاق حي الطالبية والتي تسببت في ضعف المياه بمناطق هضية الأهرام ومساكن الضباط ومساكن شباب الرماية .

واطمأن محافظ الجيزة من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ورئيس حى الطالبية علي عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة .

وشدد اللواء أحمد راشد على تنفيذ أعمال التطهير وشفط المياه ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الكسر و الإصلاح بمحيط موقع الأعمال لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق .

كما شدد المحافظ على حي الطالبية و مختلف الجهات بالمتابعة الميدانية لحين تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله من حيث أعمال التسوية وترميم طبقة الطريق ورفع أى معوقات لعودة حركة المرور لصورتها الطبيعية.

واكد محافظ الجيزة انه يتم التنسيق والتعاون الفوري مع الجهات المعنية حيال اي مشكلات او معوقات تواجه أعمال المرافق لسرعه حلها واصلاح المشكلات مع القيام بشكل دوري بالصيانات اللازمة للخطوط والشبكات وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين .