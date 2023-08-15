انطلاق التدريب العملي لطلاب برنامج الميكاترونكس بالمصانع فى بنى سويف

نظمت جامعة بنى سويف التكنولوجية تدريبًا صيفيًا لطلاب برنامجي الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمجددة بعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة لثقل خبراتهم العملية وتنمية مهاراتهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات العملية والمعرفية.

تدريب طلاب برنامجي الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة بمصنع 999 حربي

تفقد الطلاب عدد من الورش ومحطات الكهرباء داخل المصنع وتعرفوا على الأجهزة والمعدات المختلفة في الورش ومحطات الكهرباء، كما تفقد الطلاب ورشة الخراطة وشاهدوا الالات والمعدات المستخدمة في الخراطة، وتعرفوا على عملية تصنيع وتجميع مكينات الخراطة، كما تفقد الطلاب معمل الجودة للتعرف على خطوات قياس الجودة بعد عملية التصنيع، ومعمل قياس صلابة المعادن لمعرفة درجات الصلابة المختلفة للمعادن المستخدمة في عملية التصنيع، وتدرب الطلاب داخل وحدة التجميع والتي يتم بها تجميع الالات والمعدات وتعرفوا على طرق تشغيل ماكينات CNC كما تم تدريبهم على طرق البرمجة المختلفة لوحدة التحكم بالمصانع PLC.

(تدريب طلاب برنامج الميكاترونكس بشركة ترسانة الأسكندرية)

خلال التدريب استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية عن الشركة بشكل عام والخدمات التي تقدمها بالإضافة الى التدريب على الأعمال الميكانيكية والكهربية والتحكم الكلاسيكي حيث تم التدريب داخل ورش السفن، وورش التصنيع والخراطة والقطع البحرية، بالإضافة إلى التعرف على كهرباء السفن.

(تدريب طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث)

خلال التدريب استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفة عن المركز، ومحاضرة عن النانو تكنولوجي، وبرنامج Trnsys وهو برنامج محاكاة لمحطات الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى التدريب العملي على مشروع Parabolic trough concentrated و أنظمة التبريد، وفلترة المياة باستخدام الطاقة الشمسية، كما تعرف الطلاب على أنظمة Biomass Energy ، واستمع الطلاب إلى محاضرة نظرية عن طاقة الرياح وقاموا بالتطبيق العملي على توربينات الرياح الموجودة بالمركز.

تدريب طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة داخل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ببرج العرب بمحطة طاقة حرارية

وهي محطة مركزات الطاقة الشمسية ببرج العرب وتعد أول محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الاستخدامات في مصر وفي العالم على مساحة 12 فدان.

خلال التدريب تعرف الطلاب على المركزات الشمسية المستخدمة بالمحطة ودوائر إلكترونات الطاقة العالية المستخدمة في ربط مركزات الحقل الشمسي بشبكة الكهرباء وأنظمة backup system المستخدمة بالمحطة كما تم التدريب على التوربينة البخارية المستخدمة في توليد الكهرباء بقدرة ١ ميجا وات ووحدة نزع الأملاح لإنتاج المياه المستخدمة في دورة البخار، كما تم الإطلاع على أنظمة الحماية والتحكم بالمحطةوحدة تحلية المياه ومولد البخار

تدريب طلاب برنامج الميكاترونك بمصنع بنسلايت

خلال التدريب تدرب الطلاب على جميع مراحل التصنيع وطرق عمل التصميم باستخدام الحاسب الآلي وتنفيذ التصميم على الماكينات المختلفة بالمصنع مثل Sheet Plate, .Tube Cutting, Three cutting

من جانبه أكد الدكتور محمد خضر إن جامعة بنى سويف التكنولوجية تعمل على إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في مواقع العمل خلال فترة الدراسة، وإعطائهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الأول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الأداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.

ذلك تحت رعاية الدكتور محمد خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية

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