أنشيلوتي يصدم جماهير ريال مدريد بشأن مبابي

تلقت جماهير ريال مدريد صدمة كبيرة، بعدما أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، على أن صعوبة انضمام الفرنسي كيليان مبابي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن أنشيلوتي يخشي فقدان لاعبيه بسبب متابعة أنباء مفاوضات ريال مدريد مع مبابي.

وشددت على أن مبابي صدم الجميع في ريال مدريد بإن انضمام مبابي للفريق يبدو مستحيلًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي طالب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ضرورة التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن رئيس الملكي لم يتحرك لتنفذ طلب المدرب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن علاقة مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان بدأت في التحسن، بعد عودة اللاعب للتدريبات والترحيب به خلال الفترة الماضية.