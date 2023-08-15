المجمعة المصرية للتأمين الإجباري تكشف عن عدد المركبات الزيرو المرخصة في يوليو

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن تقريرها الشهري الخاص بعدد المركبات التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجبارياً خلال شهر يوليو 2023، وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، فإن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر يوليو الماضي بلغ 18586مركبة.



وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 1245 مركبة، و2259مركبة موديل 2021، و6137 مركبة موديل2022، و7807 مركبة موديل 2023، و1138مركبة موديل 2024.

الملاكي

أضاف التقرير أن عدد سيارات الركوب الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "ملاكي" بلغ 7736 سيارة ملاكي من بينها، 320 سيارة ملاكي موديل 2020، و171 سيارة ملاكي موديل 2021، و1241 سيارة ملاكي موديل 2022، و5224 سيارة ملاكي موديل 2023 و780 سيارة ملاكي موديل 2024.

الدراجات النارية

بينما بلغ عدد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9380 دراجة نارية من بينها 882 دراجة نارية موديل 2020 و1971 دراجة نارية موديل 2021و 4554 دراجة نارية موديل 2022 و1973 دراجة نارية موديل 2023.

النقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 964 سيارة من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و61 سيارة نقل موديل 2021 و218 سيارة نقل موديل 2022 و348 سيارة نقل موديل 2023 و320 سيارة نقل موديل 2024.

السيارات الملاكي الأكثر ترخيصا في شهر يوليو 2023

هيونداي 789 سيارة شيري 684 سيارة نيسان 537 سيارة رينو 435 سيارة سوزوكي 417 سيارة تويوتا 407 سيارة بي واي دي 371 سيارة سكودا 354 سيارة فولكس فاجن 312 سيارة ميتسوبيشي 258 سيارة









جدير بالذكر أن تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، الخاص بعدد المركبات التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجبارياً خلال شهر يوليو 2023، تصدره حصرياً في مصر مؤسسة الأهرام.

ويعكس تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، حركة المبيعات في سوق المركبات المصري بشكل عام بمختلف قطاعاته سواء النقل أو الملاكي أو الدراجات النارية خاصة أن الأرقام صادرة عن جهة رسمية وهي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.