"قضايا المرأة" تقيم قوافل طبية مجانية بمنطقتي بولاق الدكرور وأرض اللواء

تقيم مؤسسة قضايا المرأة المصرية قوافل طبية مجانية، لتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية، وتقدم القوافل الطبية خدمات طبية مجانية منها الفحص بالسونار ووسائل تنظيم الأسرة، وتقديم المشورة للسيدات والرجال والشباب والشابات، وكانت القافلة الأولي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، أمام مقر مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمنطقة بولاق الدكرور، وغدا الأربعاء قافلة طبية ثانية بمنطقة أرض اللواء.

​قوافل طبية مجانية بتعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ووزارة الصحة ومحافظة الجيزة

وتأتى القوافل الطبية في إطار تنفيذ برتوكول تعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر الماضي من أجل دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية، ومنذ توقيع البرتوكول تم تنفيذ ورش تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ومستشفى الواحات البحرية حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية وتقديم بعض الاحتياجات والمستلزمات الطبية لكل منهما، بالإضافة إلى إقامة قوافل طبية لأهالي منطقة بولاق الدكرور خلال شهر يونية الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن البرتوكول يهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الصحة الجنسية والانجابية للنساء والشباب والشابات، المرحلة الأولى لتطبيق البرتوكول في مستشفى الواحات البحرية ومستشفى بولاق الدكرور، من خلال تطوير وحدات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور ومستشفى الواحات البحرية والعمل على أن تكون نموذج يمكن تعميمه في مجال تنظيم الأسرة ودعم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية بالمستشفيات والمناطق الصحية المختلفة.





كما يعمل البرتوكول على:

بناء قدرات فريق العمل الطبي والإداري بالوحدتين بمستشفيات بولاق الدكرور والواحات البحرية، في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين وقاعدة بيانات للحالات المختلفة ...إلخ.

كذلك يهدف البرتوكول إلى إصدار مدونة سلوك للعاملين داخل وحدتين تنظيم الأسرة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وفقا لهذا البرتوكول لتحدد الاختصاصات والادوار وأداء الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المناسبتين مع الاخذ في الاعتبار ادبيات التعامل مع الجمهور المستهدف، والعمل على رفع الوعي للمجتمعات المحلية بمنطقتي الواحات البحرية وبولاق الدكرور بالحقوق والصحة الجنسية والانجابية.

بالإضافة إلى المتابعة الدورية وتقديم الدعم الفني والإداري للوحدتين وإجراء التقييم الدوري ووضع خطط التطوير بالمشاركة مع الوزارة ومستشفى بولاق الدكرور مستشفى الواحات البحرية ووحدتي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والعمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجيات القومية والوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.