نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد من الأطباء الأسبانيين، الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة.

وتمت هذه الزيارة خلال تواجد الوفد في مركز الداخلة، حضورًا للمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

تضمنت زيارة حنان مجدي ووفد الأطباء الأسبانيين تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء، وتفقد المواقع السياحية والآبار الكبريتية، ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية. كما تمت مناقشة سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية في المحافظة، وتأهيل الكوادر الطبية في هذا المجال.

وخلال اللقاء، تم وضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد. كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة، والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.

يهدف هذا التعاون المشترك إلى تطوير مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، والترويج لها كوجهة سياحية صحية جاذبة. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية، لضمان توافر رعاية صحية متكاملة وفعالة للزوار.

وفي نهاية الزيارة، أعربت حنان مجدي عن شكرها وتقديرها للأطباء الأسبانيين على جهودهم المبذولة في دعم السياحة العلاجية بالمحافظة، معربة عن أملها في أن يستفاد من هذا التعاون المشترك لتعزيز القطاع الصحي والسياحة في الوادي الجديد.

نائب محافظ الوادي الجديد تروج للسياحة الصحية وتاهيل الكوادر الطبية مع الاسبان