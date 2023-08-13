جامعة طنطا تنظم 5 قوافل طبية لقري الغربية خلال أسبوع

نظمت جامعة طنطا، 5 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوع، شملت قرى الدواخلة مركز المحلة الكبرى ومشلة مركز كفر الزيات بالتنسيق مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة، وقرى ابيار مركز كفر الزيات وكفر الصارم مركز سمنود وايتاى البارود بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن دعم المبادرات الرئاسية يمثل ركيزة رئيسية في محاور التطوير والانجاز للخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، مشيرا إلى زيادة عدد القوافل التي تطلقها الجامعة وعدد المستفيدين منها من المواطنين بمعدلات متسارعة طبقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن أنشطة القوافل لا تقتصر فقط على الخدامات الطبية وتقديم الرعاية الصحية وصرف الدواء بالمجان بل تمتد لتشمل خدمات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية النفسية والأسرية واكتشاف الموهوبين، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم القوافل الطبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكليات المشاركة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل للمناطق خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية حيث شهد هذا الاسبوع إطلاق قافلة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة بإجمالي عدد مستفيدين 839 مواطنا، ليصل اجمالي عدد القوافل خارج محافظة الغربية التي تم اطلاقها خلال عام واحد إلى 13 قافلة بإجمالي عدد مستفيدين 12710 مواطنا لمحافظات البحيرة وقنا وشمال سيناء والأقصر.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 5563 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 302 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 273 جراحة المخ والأعصاب 459 حالة في عيادة طب الأطفال، و614 بجراحة العظام، 554 بعيادة الأمراض الجلدية، و514 بأمراض الباطنة، و230 بعيادة جراحة المسالك البولية، و527 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و158 بعيادة الجراحة العامة، و224 بعيادة الأمراض الصدرية، و 214 بالنفسية والعصبية، 682 بعيادة طب وجراحة العيون، و120 بعيادة القلب والأوعية، 412 بعيادة التحاليل، و94 بعيادة تنظيم الأسرة، و402 بالمبادرات، و86 بعيادة الأسنان.

كما تم تحويل 302 حالة بواقع 16 جراحة مخ وأعصاب، 17 أطفال، 67 عظام، 15 جلدية، 14 باطنة، 27 مسالك بولية، 26 انف واذن وحنجرة، 29 جراحة عامة، 15 الصدر،13 نفسية وعصبية،51 طب وجراحة العيون. و12 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 293 مواطن، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.



