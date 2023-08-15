سلوك السائق مريض.. اندرايف ترد على الواقعة الأخيرة

تابعت شركة اندرايف عن كثب الواقعة الأخيرة التي تناولتها المواقع الصحفية على مدار الأيام الماضية وفي هذا الصدد أصدرت بيانًا صحفيًا لتوضيح موقفها وما اتخذته من إجراءات.

كشفت الشركة في بيانها :" نحن كـ شركة دولية ندافع عن حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم وندعمها ونؤمن بأهمية تمكينها، من جانبنا لا يوجد تهاون عندما يصل الأمر إلى انتهاكات، أو المساس بالنساء، أو الفتيات، ومنذ الواقعة الأخيرة نحن على تواصل مستمر مع الفتاة التي وقع عليها الضرر كما تعاونا مع الجهات المعنية بالتحقيقات بتقديم كل تفاصيل الرحلة التي حدثت خلالها الواقعة وتقديم جميع بيانات السائق".

كما أكدت الشركة في بيانها: "نحن نعمل في مصر منذ أكثر من عامين وما وقع هي حادثة فردية لا تعبر، أو تمثل الشركة لأننا نقوم بالكشف عن السائقين من خلال التأكد من سلامة مستنداتهم قبل تسجيلهم على التطبيق ومن أهم هذه المستندات الفيش الجنائي الذي يثبت للشركة أن هذه السائق ليس لديه أي سجل، أو تاريخ جنائي، أما عن قيامه بـ التحرش والانتهاكات في مواقف بعينها هي نتيجة سلوك مريض، أو غير متزن من قبل السائق".

تابعت الشركة في بيانها: "الآن أصبحت اندرايف واحدة من أهم شركات النقل الذكي في العالم، وأصبحت تطبق الشركة تقنيات ومعايير أمان متقدمة، مثل نظام المراجعات لـ تقييمات المستخدمين بعد انتهاء الرحلات، وزر اتصال الطوارئ، والقدرة على مشاركة المستخدم تتبع الرحلة عبر الإنترنت مع الأقارب، أو الأصدقاء، وما إلى ذلك حيث يمكن فقط للأشخاص المسجلين (السائقين والركاب) استخدام التطبيق وإذا لزم الأمر، تتعاون الشركة دائمًا مع الجهات المعنية بالتحقيقات في حال وقوع حادث".