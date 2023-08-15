بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية وقائية مجانية بمنزل حيان

بالتعاون مع جامعة الزقازيق..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية "إدارة ههيا البيطرية" قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية منزل حيان مركز ههيا، وتوابعها و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت برش(٦١٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( ٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية من جامعة الزقازيق، والقطاع الخدمي، ومدير وأطباء إدارة ههيا البيطرية، وأطباء وحدة المحمودية البيطرية، وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية "أبقار – جاموس" ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.