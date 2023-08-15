أعضاء الجمعية العمومية: المشاركة فى انتخابات الرئاسة تعيد الحزب للشارع بقوة

الوفديون يواصلون حملات التأييد للدكتور عبدالسند يمامة

ننتظر فتح باب الترشح لنجوب محافظات مصر دعماً لرئيس الوفد

ترشيح رئيس الحزب يعكس حجم الوفد ودوره السياسي في ربوع الوطن

أعلن أعضاء وقيادات اللجان العامة فى المحافظات بحزب الوفد تأييدهم لترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. واستمرت البيانات المؤيدة على مدار الأيام الماضية.. وتواصل «الوفد» نشر هذه التأييدات.

أكد الوفديون أن رئيس الوفد شخصية سياسية وقانونية كبيرة، مشيرين إلى أن ترشيح رئيس الوفد لأهم استحقاق انتخابى فى البلاد يعكس حجم الوفد ودوره السياسى وذلك من خلال المشاركة الفعالة والجادة تحقيقا لمبدأ الديمقراطية. وأضافوا أن المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية تعيد الوفد إلى الشارع السياسى وتعطى فرصة للالتحام بأبناء الشعب المصرى.

محمد الفقي

محمد الفقى: نؤيد ترشيح رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن محمد الفقى عضو الهيئة العليا وسكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية عن دعمه الكامل لترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف الفقى أن ترشيح رئيس الوفد لأهم استحقاق انتخابى فى البلاد يعكس حجم الوفد ودوره السياسى، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والجادة تحقيقا لمبدأ الديمقراطية. وأكد عضو الهيئة العليا تعهده بدعم رئيس الوفد تنظيميا بكل قوة.

محمد عصام الصباحى: نتعهد بدعم الدكتور عبدالسند يمامة وسط شباب الجامعات

أكد محمد عصام الصباحى سكرتير عام لجنة شباب الوفد بالمنوفية أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وتعهد بدعمه وسط شباب الجامعات.

أحمد جمال القاضى: بكل الحب نؤيد رئيس الوفد

قال أحمد جمال القاضى أمين صندوق لجنة الوفد بمغاغة بالمنيا إنه يؤيد ويبايع الدكتور عبدالسند يمامة مرشحا للوفد فى الانتخابات الرئاسية.

فوزى قصودة: نعم من كل وفديي مطروح لرئيس الحزب

قال فوزى قصودة عضو الوفد بمطروح إنه يؤيد ومعه كل الوفديين بمطروح ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات الرئاسة.

عبدالله حمد: نؤيد بكل حب ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

عبدالله احمد

أكد عبدالله حمد رئيس لجنة حزب الوفد بمركز سنورس محافظة الفيوم والمرشح السابق لمجلس النواب عن حزب الوفد أنه يؤيد بكل الحب ترشح الدكتور عبدالسند يمامة للانتخابات الرئاسية.

إبراهيم عبدالسلام: نؤيد ترشح رجل القانون رئيس حزب الوفد

ابراهيم عبدالسلام

أكد إبراهيم عبدالسلام محمد سكرتر عام لجنة أبوالنمرس أنه يؤيد ترشح رجل القانون الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويدعمه فى محافظة الجيزة بالكامل.

فيصل محمود سيف النصر: شباب الوفد بالقليوبية يؤيدون ويدعمون ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

أعلن فيصل محمود سيف النصر نائب رئيس لجنة الشباب بالقليوبية أنه يؤيد ويدعم ومعه شباب الوفد بالقليوبية ترشيح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

يوسف الغزالى: الدكتور عبدالسند يمامة خير من يمثل الوفد فى انتخابات الرئاسة

يوسف الغزالي

قال الكاتب الصحفى الوفدى يوسف الغزالى: بصفتى عضواً فى حزب الوفد منذ عام 1998 بتزكية زعيم الإصلاحيين الحقيقى المرحوم الدكتور إبراهيم دسوقى أباظة السكرتير العام المساعد ومؤسس وعميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية سابقاً وما وعد به الدكتور عبدالسند يمامة من العمل على تفعيل لائحة 1978 التى صاغها العظماء الذين أعادوا حزب الوفد للحياة السياسية فى البلاد لتأمين الوفد فى الحاضر والمستقبل من الصراعات والاختراقات التى أنهكت شيوخه وشبابه وأشباله؛ لذا أُعلن تأييدى للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة؛ فالاحتكام لصناديق الاقتراع -وليس التعيين- هو أساس العمل الحزبى فى كافة الاستحقاقات الدستورية؛ تحقيقاً للصالح العام.

لواء سابق حمدى درويش: نعم وبكل حب لترشح رئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية

قال اللواء سابق حمدى درويش رئيس لجنة حزب الوفد بميت غمر دقهلية إنه يؤيد وبكل حب ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

النائب الوفدى السابق أبوالمعاطى الباز: نؤيد بقوة ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد

ابوالمعاطي الباز

قال النائب السابق والقيادى الوفدى بوفد الدقهلية أبوالمعاطى الباز إنه يؤيد بقوة ترشيح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئيس الجمهورية ودعمه فى محافظة الدقهلية.

محمد جمال شرباصى: شباب الوفد بالدقهلية يؤيدون ويدعمون ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

قال محمد جمال شرباصى أحد القيادات الشبابية بوفد الدقهلية إنه يؤيد ويدعم بكل حب ومعه شباب الوفد بالدقهلية ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

إيمان المغاورى خشبة: المرأة الوفدية تدعم وتؤيد رئيس الحزب

إيمان المغاوري خشبة

أكدت إيمان المغاورى خشبة عضو الوفد بالدقهلية أن المرأة الوفدية تؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب فى الانتخابات الرئاسية وسوف تدعم ترشحه بكل قوة.

محمود حسن الشيخ: ملتزمون حزبيا بتأييد ودعم رئيس الوفد

محمود حسن الشيخ

قال محمود حسن الشيخ سكرتير عام مساعد اللجنة العامة بالقليوبية: نلتزم حزبيا ونصطف خلف رئيس الوفد للمنافسة وبقوة فى السباق الرئاسى ونطمح فى الفوز.

د. فهمى عوض: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

د. فهمي عوض

أكد الدكتور فهمى عوض نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية تأييده لترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

إيمان حلاوة: المرأة سيكون لها دور كبير فى دعم مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

أكدت إيمان حلاوة عضو لجنة المرأة بحزب الوفد بالإسكندرية ولجنة المواطنة أن المرأة الوفدية تؤيد وتدعم ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وتقديم كل الدعم خلال المعركة الانتخابية.

رباب فودة: ندعم ونؤيد رئيس الوفد فى ترشحه لرئاسة الجمهورية

أكدت رباب فودة سكرتير عام لجنة حزب الوفد بدكرنس بالدقهلية تأييدها ودعمها لترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

رضا عبدالشفيق: نؤيد رئيس الحزب فى قرار ترشحه

أكد رضا عبدالشفيق نائب رئيس لجنة الوفد ببلقاس دقهلية تأييده ودعمه لترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

أنس نورالدين: شباب الوفد مع رئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية

أكد أنس نورالدين أحد شباب الوفد بمحافظة الجيزة أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وأن شباب الوفد بالجيزة يدعم بكل قوة هذا الترشيح.

محمود أبوالحمد: نقف مؤيدين وداعمين لترشح رئيس الحزب

قال محمود أبوالحمد أمين صندوق لجنة الوفد بالخصوص إنه يقف مؤيدا وداعما لترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

حسام المصرى: بكل الحب ندعم ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

حسام المصري

أكد حسام المصرى سكرتير عام لجنة الوفد ببولاق الدكرور دعمه الكامل وتأييد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

محمود محارب: بكل الحب ندعم رئيس الوفد فى الإسكندرية

أكد محمود محارب أحد شباب الوفد بالإسكندرية أنه يدعم ويؤيد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وسوف يدعمه فى أوساط الشباب بالإسكندرية.

أحمد سيد: نؤيد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة وندعمه بقوة فى الأقصر

احمد سيد

أكد القيادى الوفدى أحمد سيد سكرتير عام اللجنة العامة للوفد بالأقصر أنه يؤيد بكل قوة ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وأن الوفديين بالأقصر على قلب رجل واحد يدعمونه وأنه أعلن تأييده فى اجتماع سكرتارية العموم.

المستشار خاطر إبراهيم: نؤيد ترشح رئيس الوفد فى انتخابات الرئاسة

أكد المستشار خاطر إبراهيم نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويدعمه فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

أحمد السبكى: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة إرساء لقواعد الديمقراطية.. والوفد قادر على قيادة العملية السياسية

احمد السبكي

قال القيادى الوفدى أحمد السبكى عضو حزب الوفد بالمنوفية: أؤيد خوض الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إيمانا منا بضرورة وأهمية إرساء قواعد الديمقراطية، فالوفد بتاريخه ومواقفه الوطنية عبر مائة عام قادر قيادة العمل السياسى فى مصر.

ياسر الديب: الوفديون بالجيزة يؤيدون ويدعمون رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

قال ياسر الديب سكرتير عام مساعد اللجنة العامة لـ«الوفد» بالجيزة إنه وكل الوفديين من أبناء محافظة الجيزة مؤيدون وداعمون لترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

أحمد السادات: لدينا التزام حزبى تجاه رئيس الوفد

احمد السادات

أكد أحمد السادات عضو الوفد بإمبابة والمنيرة الغربية أنه وجميع الوفديين لديهم التزام حزبى وتأييد لرئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

خالد غوينم: كل الدعم والتأييد لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

خالد غويتم

أكد خالد غوينم رئيس لجنة حزب الوفد بمركز الصف أنه يؤيد ويدعم ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية وسيبذل كل جهد لدعمه فى حملته الانتخابية.

هند يونس: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية.. وشباب الوفد سيقود معركة انتخابية تليق باسم وحجم حزب الوفد

هند يونس

أكدت هند يونس محمود نائب رئيس لجنة شباب الوفد بالإسماعيلية أنها تؤيد خوض الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية إيمانا منا بضرورة وأهمية مشاركة أعرق الأحزاب السياسية حزب الوفد ضمير الأمة فى تلك الانتخابات فالوفد بتاريخه ونضاله ومواقفه الوطنية يستحق أن يقود.

خالد الحماقى: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة

أكد خالد الحماقى عضو حزب الوفد بالدقهلية أنه يؤيد ويدعم ترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

أبوالقاسم رمضان: الوفديون بالبحر الأحمر يؤيدون ترشح رئيس الحزب

ابوالقاسم رمضان

قال أبوالقاسم رمضان سكرتير عام اللجنة العامة لـ«الوفد» بالبحر الأحمر إن جميع الوفديين بالبحر الأحمر يؤيدون ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويدعمونه بقوة.

طارق سلام: ندعم بكل قوة قرار ترشح رئيس الحزب

طارق سلام

أكد طارق سلام رئيس لجنة حزب الوفد بالحوامدية دعمه الكامل وتأييده لقرار الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وبذل كل الجهد لدعمه فى هذه الانتخابات المهمة.

عبدالرؤوف الجندى: نؤيد قرار الدكتور عبدالسند يمامة الترشح لرئاسة الجمهورية

أكد عبدالرؤوف الجندى عضو حزب الوفد تأييده لقرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية ودعمه بكل قوة.

محمد عبدالعزيز: دعمنا لترشح رئيس الوفد ليس مجرد كلام

محمد عبدالعزيز

قال محمد عبدالعزيز سكرتير عام اللجنة العامة للوفد ببنى سويف: نحن ندعم ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية والدعم هنا ليست كلمات تكتب أو شعارات تعلن ولكن الدعم أن تبدأ حملتك داخل لجنتك للتحفيز والتجهيز وإعداد العُدة القوية التى تمنحك قوة فى الدعاية الانتخابية والسير فى خطى راسخة حتى النجاح بإذن الله، والله المستعان.