الخردة تعاود الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.. الطن بـ367 دولارًا

عاودت أسعار الخردة العالمية الصعود للأسبوع الثانى على التوالي مسجلة 367 دولارًا للطن، في حين يتراوح سعر الخردة المحلية بين 22 ألفا، و23 ألف جنيه للطن.

كانت أسعار الخردة العالمية وهى الخامة الرئيسية فى إنتاج حديد التسليح والعديد من المعادن الاخرى قد سجلت مع نهايات يوليو الماضى سعر 349 دولارا للطن، لتقفز مع الأسبوع الأول من أغسطس الجارى إلى 361 دولارا للطن ، لتعاود اليوم الصعود مرة أخرى إلى 367 دولارا للطن، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل أساسى على تسعير البيع بالسوق المحلية، ويضطر أصحاب المصانع سواء المتكاملة، أو المدرفلين إلى تحريك أسعارهم بالزيادة لمواجهة الزيادات الكبيرة فى تكلفة المنتج النهائى.

تحريك أسعار حديد التسليح والصاج والمسطحات بالزيادة

تشير كل المعطيات الموجودة بالبورصات العالمية وأهمها الصعود الكبير فى أسعار الخردة، وخام الحديد، والبليت إلى أن المصانع الكبيرة والصغيرة قد تقوم بتحريك أسعار حديد التسليح والصاج والمسطحات بالزيادة خلال الساعات القليله القادمه اللهم إلا إذا كان لديهم مخزونات كبيرة راكدة وهو الأمر المستبعد نظرا لحاجة المصانع إلى وجود سيولة مالية لتدبير المرتبات الكبيره للموظفين والعاملين فى مصانعهم، بجانب الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.