خبير: قطاع العقارات الأكثر  تأثيراً فى معدلات النمو وضخ رؤوس الأموال بالأسواق

أكدت الدكتورة منى أبو الخير رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقارى أن قطاع العقارات فى الوقت يشهد طفرة غير مسبوقة ولا صحة مطلقاً لما يتردد بأنه يعانى من التباطؤ والإنكماش بدليل أن هناك شركات كبرى تحقق أرقام مبيعات غير مسبوقة يصل حجمها إلى مليارات الجنيهات سنويا.

العقارات من أكثر القطاعات تأثيراً على إرتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى

كما أكدت الدكتورة منى أبو الخير الخبير العقاري أن هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثيرا على ارتفاع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى الإقتصاد الكلى خاصة مع ارتفاع حجم جملة الإستثمارات التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى وعلى مدار أكثر من 8 سنوات والتى تتميز بأنها مشروعات متنوعه سواء فى قطاع اللوجستيات والطرق، أو فى الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه، أو إقامة المناطق الصناعية فى مدن جديدة، أوالمشروعات الصغيره ومتوسطة الحجم وكلها مشروعات عائدها الاستثمارى كبير للغاية.

وأضافت الدكتورة منى أبو الخير خبيرة التسويق العقارى أن الشركات التى تعمل بقطاع التسويق العقارى تلعب دورا بارزا وكبير ربما يكون غير منظور ومحسوس لدى البعض فى إنتعاش قطاع العقارات وزيادة حجم الطلب عليه وبالتالى ارتفاع مبيعات الشركات مما يؤدى فى النهاية إلى ضخ رؤوس الأموال بالأسواق وإنعاشها مع زيادة معدلات دورانها خاصة مع ارتفاع نسب معدلات التضخم عالميا وإقليميا مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد المحلى جزء لا يتجزأ من الإقتصاد العالمى ويتأثر به سلبا، وإيجابا.

وأشارت أبو الخير إلى أن عملاء قطاع العقار أصبحوا أكثر ثقافة ودراية ومعرفة سواء بجودة العقار أو سعره أو المزايا والخدمات والتسهيلات التى تقدم للعميل وهو ما يبطل مزاعم البعض بأن العاملون فى قطاع العقارات يحققون أرباحا، خرافية نتيجة البيع بأسعار مبالغ فيها للغايه، مؤكدة أن عميل العقار أصبح يسأل ويدقق ويأخذ كل الضمانات الكافيه التى تكفل له حفظ حقوقه فى كل ما يتعلق بالعقار الذى يرغب فى حجزه أو شرائه، أو حجز أو شراء أى وحده فى أى مشروع سكنى أو تجارى.