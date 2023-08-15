مالكوم يدخل تاريخ الدوري السعودي بعد "الهاتريك" أمام أبها

تمكن البرازيلي مالكوم دي أوليفير، صفقة نادي الهلال الجديدة، من دخول تاريخ الدوري السعودي بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أبها، في أول مباراة له مع الزعيم الهلالي بالدوري.

وأصبح البرازيلي مالكوم لاعب الهلال والقادم من صفوف زينيت الروسي، ثاني لاعب يسجل ثلاثية في الجولة الأولي من الموسم الجديد بعد مواطنه روبرتو فيرمينو نجم أهلي جدة الذي سجل هاتريك هو الآخر ضد الحزم في افتتاحية المسابقة يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الحساب الرسمي لشبكة "أوبتا" للإحصاءات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مالكوم أول لاعب هلالي يسجّل "هاتريك" في أول مباراةٍ له بدوري المحترفين وخامس لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة.

وتابعت الشبكة في تغريدتها: "يعد البرازيلي خامس لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة بعد الأنغولي فلافيو 2009، والمغربي عبد الكريم بن هنية 2010، والسوري عمر السومة 2014، والبرازيلي روبرتو فيرمينو 2023".